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В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

 БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР
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19:03   26 Июля 2018
Весь мир

«Халифат» ИГ* прекратил существование — Пенс

«Халифат» ИГ* прекратил существование — Пенс

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что «халифат» террористической группировки «Исламское государство»* перестал существовать. Об этом он заявил, выступая на международной встрече министров по вопросам свободы вероисповедания в госдепартаменте США.

Он также добавил, что борьба с террористами продолжится.

«Мы не успокоимся, пока ИГ* не стерта с лица земли», — сказал Пенс. 

 

В 2014 году группировка ИГ захватила часть территории в Сирии и Ираке, провозгласив на них свой «халифат». С тех пор Америка и их союзники проводят против ИГ* военную операцию, действуя в Сирии без согласия со стороны официальных властей страны.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #политика #исламское государство #весь мир #халифат
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