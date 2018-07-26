«Халифат» ИГ* прекратил существование — Пенс

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что «халифат» террористической группировки «Исламское государство»* перестал существовать. Об этом он заявил, выступая на международной встрече министров по вопросам свободы вероисповедания в госдепартаменте США.

Он также добавил, что борьба с террористами продолжится.

«Мы не успокоимся, пока ИГ* не стерта с лица земли», — сказал Пенс.

В 2014 году группировка ИГ захватила часть территории в Сирии и Ираке, провозгласив на них свой «халифат». С тех пор Америка и их союзники проводят против ИГ* военную операцию, действуя в Сирии без согласия со стороны официальных властей страны.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.