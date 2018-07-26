Путин и глава ЮАР подписали договор о стратегическом партнерстве

Соглашение подписано по итогам переговоров президента России Владимира Путина и южноафриканского коллеги Сирила Рамафоза.

Кроме этого, подписаны еще два документа. Первый касается соглашения между правительствами России и ЮАР о сотрудничестве в сельском хозяйстве. Соглашение подписал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Второй — меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству по водным ресурсам. Его подписали глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Путин при подписании документа поправил Рамафоза. Тот поставил подпись в неправильное место. Но по жестам российского лидера было видно, что он не видит в этом ничего критического и предложил коллеге подписаться в «свободной графе». Рамафоза рассмеялся и оставил подпись в другом месте.