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 БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

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18:32   26 Июля 2018
Россия

Путин и глава ЮАР подписали договор о стратегическом партнерстве

Путин и глава ЮАР подписали договор о стратегическом партнерстве

Соглашение подписано по итогам переговоров президента России Владимира Путина и южноафриканского коллеги Сирила Рамафоза.

Кроме этого, подписаны еще два документа. Первый касается соглашения между правительствами России и ЮАР о сотрудничестве в сельском хозяйстве. Соглашение подписал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Второй — меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству по водным ресурсам. Его подписали глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Путин при подписании документа поправил Рамафоза. Тот поставил подпись в неправильное место. Но по жестам российского лидера было видно, что он не видит в этом ничего критического и предложил коллеге подписаться в «свободной графе». Рамафоза рассмеялся и оставил подпись в другом месте.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #весь мир #юар #рамафоза
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