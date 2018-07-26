Роскачество исследовало сливочное масло на предмет соответствия ГОСТу

Специалисты Роскачества исследовали наиболее популярные марки сливочного масла. Организация проверила соответствие фактической доли жира, указанной на упаковке, а также наличие подмены молочного жира растительным

Об этом говорится в сообщении организации. Предыдущая майская проверка выявила случаи подделки молочной продукции. В итоговый рейтинг вошли 74 самые популярные марки сливочного масла 82,5 процента жирности из России и Белоруссии. В новое исследование включили десять региональных торговых марок.

Специалисты Роскачества оценили товары по 68 параметрам качества и безопасности. Сливочное масло проверили на наличие кишечной палочки, токсичных элементов, пестицидов и антибиотиков. По результатам исследования все испытанные марки сливочного масла признали полностью безопасными, без патогенных микроорганизмов. Также исследование не выявило замену сливочного масла на растительный жир. Однако массовая доля жира у четырех марок оказалась ниже заявленной.

Роскачество по традиции проверило, считается ли более качественным продуктом то масло, цена которого выше. Самое дорогое масло в исследовании стоит 143 рубля в пересчете на 100 граммов, оно казалось качественным и безопасным. Самое дешевое масло (78,5 рубля за 100 граммов) — напротив, имеет нарушения по жирности.