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18:39   26 Июля 2018
Россия

Роскачество исследовало сливочное масло на предмет соответствия ГОСТу

Роскачество исследовало сливочное масло на предмет соответствия ГОСТу

Специалисты Роскачества исследовали наиболее популярные марки сливочного масла. Организация проверила соответствие фактической доли жира, указанной на упаковке, а также наличие подмены молочного жира растительным

Об этом говорится в сообщении организации. Предыдущая майская проверка выявила случаи подделки молочной продукции. В итоговый рейтинг вошли 74 самые популярные марки сливочного масла 82,5 процента жирности из России и Белоруссии. В новое исследование включили десять региональных торговых марок.

Специалисты Роскачества оценили товары по 68 параметрам качества и безопасности. Сливочное масло проверили на наличие кишечной палочки, токсичных элементов, пестицидов и антибиотиков. По результатам исследования все испытанные марки сливочного масла признали полностью безопасными, без патогенных микроорганизмов. Также исследование не выявило замену сливочного масла на растительный жир. Однако массовая доля жира у четырех марок оказалась ниже заявленной.

Роскачество по традиции проверило, считается ли более качественным продуктом то масло, цена которого выше. Самое дорогое масло в исследовании стоит 143 рубля в пересчете на 100 граммов, оно казалось качественным и безопасным. Самое дешевое масло (78,5 рубля за 100 граммов) — напротив, имеет нарушения по жирности.  

 

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Автор: Анатолий Аскольский
#россия #общество #роскачество #масло
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