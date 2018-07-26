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В одной из областей Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры

 БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

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19:08   26 Июля 2018
Россия

Объявленный в розыск по делу о хищении у «Роскосмоа» адвокат уехал на Байкал

Объявленный в розыск по делу о хищении у «Роскосмоа» адвокат уехал на Байкал

Объявленный в федеральный розыск в рамках уголовного дела о хищении 330 млн рублей у государственной корпорации «Роскосмос» глава адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков не скрывается. Мужчина отправился отдыхать на Байкале.

Об этом сообщает в четверг ТАСС

«Я нахожусь на Байкале с семьей, у меня краткий отпуск. Я удивлен, что я нахожусь в розыске», — заявил адвокат агентству.

Он также отметил, что вернется в Москву в понедельник. При этом Третьяков допускает, что будет задержан.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #розыск #адвокат #роскосмос
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