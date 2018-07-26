Экс-замглавы МЧС обвинили в мошенничестве

Следственный комитет предъявил генерал-полковнику МЧС Сергею Шлякову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Руслана Коблева, адвоката генерала. Он добавил, что сам Шляков своей вины не признает. Накануне, 25 июля, после обыска, проведенного в доме Шлякова в подмосковном поселке Медвежьи Озера, его доставили на допрос в ФСБ. Тогда стало известно, что генерал участвовал в мошеннической схеме о продаже должности губернатора одного из регионов за один миллион рублей. События происходили в середине 2015 года. Обвинение также предъявлено двум его предполагаемым сообщникам. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что потерпевшим по делу Шлякова признали помощника главы МЧС Юрия Удалова.