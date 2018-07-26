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 БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

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18:03   26 Июля 2018
Россия

Поклонская: Заседание комиссии ГД сорвалось из-за отсутствия кворума

Поклонская: Заседание комиссии ГД сорвалось из-за отсутствия кворума

Депутат Госдумы Наталья Поклонская возглавляла совещание комиссии, которая контролирует достоверность данных о доходах и имуществе.

Политик считает, что заседание сорвалось из-за недостаточного количества депутатов, чтобы признать совещание полномочным. Слова Поклонской привело ИА REGNUM. Также она считает «смешным» связывать произошедшее с некоторого рода бойкотом от членов «Единой России».

По словам депутата, на повестке дня стоит много вопросов. Некоторые касаются организации поверки в отношении нескольких членов Госдумы. Как минимум трое являются учредителями и управляют «субъектами хозяйствования» за пределами России. Также Поклонская отметила, что в отношении одного политика имеются сведения о том, что он выделили миллиард рублей родственнику. Парламентарий планирует доложить об этом руководству.

«Надеюсь, причины срыва выяснятся», — поделилась Поклонская.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #госдума #политика #поклонская
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