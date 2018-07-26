Встреча высокого уровня в астанинском формате состоится 30-31 июля в Сочи

Десятая встреча заместителей глав министров иностранных дел стран - гарантов астанинского процесса (РФ, Иран и Турция) по урегулированию обстановки в Сирии состоится в Сочи 30-31 июля.

Об этом в четверг сообщил заместитель официального представителя российского внешнеполитического ведомства Артем Кожин. По словам дипломата, во также намерены участвовать делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, наблюдатели от ООН и от Иордании. Кроме того, приглашение на встречу в Сочи было направлено США.

Кожин заметил, что стороны детально обсудят решение гуманитарной обстановки в САР. Помимо этого, на этот раз запланирована встреча рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел жертв военного конфликта и поиску пропавших без вести, которая создавалась в рамках астанинского формата.