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Встреча высокого уровня в астанинском формате состоится 30-31 июля в Сочи

Встреча высокого уровня в астанинском формате состоится 30-31 июля в Сочи

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БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

 Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса
Встреча высокого уровня в астанинском формате состоится 30-31 июля в Сочи

Встреча высокого уровня в астанинском формате состоится 30-31 июля в Сочи

Россия требует Великобританию объяснить нестыковки в деле отравления «Новичком»

Россия требует Великобританию объяснить нестыковки в деле отравления «Новичком»
17:42   26 Июля 2018
Весь мир

Встреча высокого уровня в астанинском формате состоится 30-31 июля в Сочи

Встреча высокого уровня в астанинском формате состоится 30-31 июля в Сочи

Десятая встреча заместителей глав министров иностранных дел стран - гарантов астанинского процесса (РФ, Иран и Турция) по урегулированию обстановки в Сирии состоится в Сочи 30-31 июля.

Об этом в четверг сообщил заместитель официального представителя российского внешнеполитического ведомства Артем Кожин. По словам дипломата, во также намерены участвовать делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, наблюдатели от ООН и от Иордании. Кроме того, приглашение на встречу в Сочи было направлено США.

Кожин заметил, что стороны детально обсудят решение гуманитарной обстановки в САР. Помимо этого, на этот раз запланирована встреча рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел жертв военного конфликта и поиску пропавших без вести, которая создавалась в рамках астанинского формата.  

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #политика #сочи #астанинский формат
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