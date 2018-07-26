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Поклонская: Заседание комиссии ГД сорвалось из-за отсутствия кворума
БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

 Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса
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17:15   26 Июля 2018
Россия

«Соштопано ФБР». Россия заявила протест США из-за жесточайшего давления на Бутину

«Соштопано ФБР». Россия заявила протест США из-за жесточайшего давления на Бутину

МИД России выразил решительный протест Госдепартаменту США в связи с жесточайшим психологическим давлением на россиянку Марию Бутину. Об этом на брифинге заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

Он назвал обвинения в адрес Бутиной «соштопанными ФБР». Также представитель дипведомства сказал, что аргументы Вашингтона построены на выдержках из ее личной переписки, вырванных из контекста.

Мария Бутина была задержана в США 15 июля. Ее обвинили в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства при Министерстве юстиции США и в работе иностранным агентом.

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Автор: Вячеслав Каширин
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