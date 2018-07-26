Молодой семье квартиру. Как изменилась социальная политика Москвы за восемь лет

Москва - популярнейший город России, многие мечтают приобрести тут недвижимость. И благодаря социальной поддержке молодые москвичи теперь могут воплотить свои желания в жизнь.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в беседе с iReactor рассказал о том, как совершенствуется столица и ее инфраструктура. Он напомнил, что до 2010 года, когда мэром Москвы являлся Юрий Лужков, социальная политика сосредотачивалась на помощи пенсионерам и людям предпенсионного возраста. Тогда для них вводились различные льготы, а на общественном транспорте разрешалось ездить абсолютно бесплатно. Однако никаких других изменений не происходило: ни в системе образования, ни в системе здравоохранения. Москва застыла.

Сергей Собянин в свою очередь, возглавив столицу, решил направить соцполитику на помощь молодежи. Он посудил, что при должной поддержке уровень рождаемости в городе вырастет. Для этого правительство Москвы ввело программу «Молодой семье — доступное жилье». Молодые горожане смогли рассчитывать на социальную ипотеку по сниженной стоимости. А для многодетных семей выкупная стоимость жилья рассчитывается за вычетом в 30%.

Все это, как результат, стало стимулом для совершенствования инфраструктуры столицы. К Москве стали присоединяться новые районы, которые привлекали молодежь. А это обязало правительство строить в таких районах соответствующую инфраструктуру: школы, детские сады и поликлиники.

За шесть лет в Москве появилось по крайней мере 55 новых социальных объектов. В том числе 30 школ, 12 детских садов и поликлиники. А до конца текущего года планируется построить еще 20 объектов. И эта тенденция сохранится.