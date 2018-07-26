Сирия освободит Идлиб, и наступление «Ан-Нусры»* может в этом помочь

Ситуация на территории зоны деэскалации «Идлиб» все болеет накаляется. По данным источника Федерального агентства новостей (ФАН) в рядах САА, лидеры террористического альянса договорились о создании совместного оперативного штаба для проведения наступления на позиции правительственных сил.

Как он рассказал ФАН, собственно «Нусра» (запрещена в РФ), а также группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам», «Джебхат Тахрир Сурия» (сотоит из «Нур ад-Дин Аз-Зенки» и «Ахрар Аш-Шам», а также «Сукур Аш-Шам» и «Файлак Аш-Шам» намерены создать антиправительственный альянс. Посредником в переговорах между радикалами выступил проповедник, шейх Абдурраззак Аль-Махди.

Хотя между радикалами немало противоречий, им уже приходилось выступать единым фронтов. Достаточно вспомнить бои лета-осени 2016 гола за Восточный Алеппо. Сейчас эти формирования контролируют до трех четвертей зоны деэскалации «Идлиб». Общая их численность достигает около 30 тысяч боевиков. В их распоряжении около 300 единиц бронетехники.

Значительные силы этих группировок дислоцируются сразу на нескольких направлениях: в горах северной Латакии, долине Аль-Габ, на границе провинций Идлиб и Хама, в районах к западу от города Алеппо. Именно в эти места стягиваются подкрепления боевиков, именно там из укрепляют отборными кадрами. Джихадисты как разбивают бивуаки, так и расквартировываются в населенных пунктах у границ зоны деэскалации, нередко выгоняя из своих домов местных жителей.

Имеется данные, что прямо сейчас на подконтрольных этим группировкам территориях идет принудительная мобилизация мужского населения, с «промыванием мозгов» молодежи и курсами военной подготовки. Продовольствием, грузовым транспортом и мототехникой боевики тоже запасаются за счет мирного населения.

На линии соприкосновения с САА боевиками проводят мероприятия по рекогносцировке. Например, в горной Латакии и под Алеппо они уже не раз за последнее время осуществляли разведку боем и совершали попытки организовать проходы через минные заграждения. Вдоль дорог они создают насыпи. Эти «инженерные работы» проводятся для того, чтобы обеспечить прикрытие бронетехники и пехоты в будущем наступлении.

Жители зоны деэскалации не раз сообщали властям о подготовке в Идлибе, Маарет Ан-Нумане и Серакибе «джихад-мобилей» для атак на правительственные войска. Военнослужащие САА не исключают и провокационные химатаки с использованием отравляющих веществ. И это ожидаем, ведь «Белые каски» по-прежнему находятся в Идлибе, где уже неоднократно занимались такими инсценировками вместе «Нусрой».

Ситуацию на северо-западе Сирии ФАНу прокомментировал военный эксперт, главредактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. Он отметил, что размещенные вокруг зоны турецкие наблюдательные пункты не контролируют Идлиб полностью. По соглашениям в Астане Турция взяла на себя обязательства по ликвидации группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, но за последнее время не достигла ощутимых успехов. «Нусра» продолжает занимать достаточно прочные позиции в этом районе, что подтверждают продолжающиеся нападения на позиции САА, налеты БПЛА на авиабазу «Хмеймим», усиление контроля этих радикалов над рядом других группировок.

По словам Рожина, в настоящее время Россия ведет активные переговоры с Турцией, призванные обеспечить дипломатические возможности для проведения операции, но если боевики первыми перейдут в наступление на позиции сирийской армии в районе Алеппо или, например, на фронте «Аль-Латаминской дуги», это будет даже на руку Дамаска, так как даст четкий повод для проведения операции, снимая при этом проблему турецкого фактора.

Эксперт отметил, что есть информация о планах провести операцию по зачистке Юго-западного Идлиба и Северной Латакии. Один «железный» повод уже имеется — налеты БПЛА на «Хмеймим». Многие европейские и арабские аналитики указывают на то, что после завершения зачистки Даръа и Эль-Кунейтры ударные части САА (прежде всего «Силы Тигра», 4-ая танковая дивизия и 5-ый штурмовой корпус) будут переброшены на север, как раз для действий в Аль-Габе и зачистки горных районов Латакии.

Рожин выразил уверенность, что перспективы на успех у боевиков нет, поскольку теперь САА не нужно воевать сразу на нескольких фронтах. Сирийская армия может сосредоточить значительные силы на идлибском направлении, а также воспользоваться поддержкой авиации, в том числе и российских ВКС.

«Попытка боевиков атаковать САА, только формирует операцию правительственных войск, — заявил эксперт. — Но не исключено, что мы еще будем свидетелями провокаций с химоружием. В случае ведения САА боевых действий «Белые каски» запросто могут подорвать баллон с хлором и обвинить в этом президента Сирии Башара Асада. Однако это будет более в интересах не «Нусры», а США и Израиля, так как даст и повод для новых ракетных ударов».

*Организация признана террористической, запрещена на территории РФ.