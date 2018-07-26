Центры оказания бесплатной помощи бездомным животным появятся в Москве

Социальные ветцентры откроются уже осенью этого года. Бездомных животных там вылечат с большой скидкой, либо бесплатно.

Льготы также возможны для малообеспеченных владельцев питомцев, в частности, пенсионеров, которые не могут оплатить лечение животного. Центры возьмутся оплатить от 50 до 100% стоимости лечебных услуг, в зависимости от состояния животного.

Проект предложила организация «Социально ориентированная ветеринария» (АНО «СОВет»). Чтобы реализовать программу, привлекут несколько ветеринарных клиник-партнеров. Выберут претендентов по степени оснащенности медицинским оборудованием и направленности лечебниц на благотворительность. Предварительное соглашение организация подписала с сетью клиник «Медвет».

Деньги в проект планируется привлекать при помощи краундфандинга. Сбор на платформе Планета.ру продлится до конца лета. На первом этапе нужно собрать сумму в 110 тысяч рублей. Эти средства пойдут на компенсацию расходов клиник на ближайшее время. Потом поддерживать деньгами такие клиники планируется за счет благотворительных акций и помощи спонсоров. Авторы надеются, что со временем появится постоянный фонд, на средства которого врачи окажут помощь бездомным животным.

Издание «ПолитЭксперт» отмечает, что в начале нулевых годов в Москве можно было встретит стаи бродячих животных прямо в центре города. Защитники животных постоянно обращались в мэрию, и власти прекратили отлов кошек и собак. В 2001 году столичная администрация запустила программу по стерилизации животных. После операции животных возвращали на улицу или в приют. Последних не хватало, хоть мэр Юрий Лужков и обещал построить такие центры.

В конце 2008 года в Москве насчитывалось более 26 тысяч собак без крова, а спустя три года число увеличилось до 30 тысяч. Беспокоились уже не только москвичи, но и специалисты. Эксперты считали, что большая популяция угрожает экосистеме Москвы, поскольку распространяются заболевания и уничтожается фауна.

Сейчас власти города уделяет большое внимание проблеме бездомных животных. Реализована программа по гуманному регулированию количества питомцев. Также применяются меры по предотвращению бешенства и других болезней. Появляется множество приютов, где содержат собак и кошек.

Почти 800 миллионов рублей мэрия в 2011 году выделила на содержание животных. Спустя три года 13 приютов перешли в ведение бюджетного учреждения.

На сегодняшний день главная проблема — куда пристроить бездомное животное. Для этого в Москве проходят частые благотворительные акции. К примеру, мэрия поддержала акцию «Возьми меня», на которой артисты кино и театра призывали жителей столицы взять животное из приюта.