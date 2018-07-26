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Россия требует Великобританию объяснить нестыковки в деле отравления «Новичком»

Россия требует Великобританию объяснить нестыковки в деле отравления «Новичком»
Экс-замглавы МЧС обвинили в мошенничестве

Экс-замглавы МЧС обвинили в мошенничестве

Поклонская: Заседание комиссии ГД сорвалось из-за отсутствия кворума

Поклонская: Заседание комиссии ГД сорвалось из-за отсутствия кворума
БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

 Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса
Встреча высокого уровня в астанинском формате состоится 30-31 июля в Сочи

Встреча высокого уровня в астанинском формате состоится 30-31 июля в Сочи

Россия требует Великобританию объяснить нестыковки в деле отравления «Новичком»

Россия требует Великобританию объяснить нестыковки в деле отравления «Новичком»
16:54   26 Июля 2018
Весь мир

Россия требует Великобританию объяснить нестыковки в деле отравления «Новичком»

Россия требует Великобританию объяснить нестыковки в деле отравления «Новичком»

Британская сторона до сих пор не представила, с каким веществом имеет дело полиция, расследующая инциденты с отравлениями в городах Солсбери и Эймсбери. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

Кроме того, сообщения СМИ содержат множество нестыковок в описании свойств отравляющего вещества. В ведомстве не понимают, как по версии британского следствия в Солсбери и Эймсбери применили одно и тоже вещество, если воздействие на Сергея и Юлию Скрипаль растянулось на несколько часов, а Дон Стерджесс стало плохо уже через 15 минут. В дипмиссии призвали предоставить реальные факты, а не вводить всех в заблуждение.

18 июля эксперты ОЗХО собрали для лабораторного исследования образцы вещества из Эймсбери. Ранее полиция Великобритания заявила, что расследования происшествий в Солсбери и Эймсбери — одни из самых сложных процессов в истории.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #великобритания #весь мир #новичок #дело скрипалей
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