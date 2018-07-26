Президент РФ проводит переговоры с главой ЮАР

Российский лидер Владимир Путин проводит переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

Встреча проходит после заседания лидеров БРИКС в международном конференц-центре Sandton. Высокопоставленные политики проводят встречу в закрытом для прессы режиме.

От российской стороны в составе делегации присутствуют помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, глава Министерства природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, министр энергетики страны Александр Новак, а также министр сельского хозяйства Николай Патрушев.