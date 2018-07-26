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Поклонская: Заседание комиссии ГД сорвалось из-за отсутствия кворума

Поклонская: Заседание комиссии ГД сорвалось из-за отсутствия кворума
БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

 Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса
Встреча высокого уровня в астанинском формате состоится 30-31 июля в Сочи

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Россия требует Великобританию объяснить нестыковки в деле отравления «Новичком»

Россия требует Великобританию объяснить нестыковки в деле отравления «Новичком»
17:21   26 Июля 2018
Россия

Президент РФ проводит переговоры с главой ЮАР

Президент РФ проводит переговоры с главой ЮАР

Российский лидер Владимир Путин проводит переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

Встреча проходит после заседания лидеров БРИКС в международном конференц-центре Sandton. Высокопоставленные политики проводят встречу в закрытом для прессы режиме.

От российской стороны в составе делегации присутствуют помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, глава Министерства природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, министр энергетики страны Александр Новак, а также министр сельского хозяйства Николай Патрушев.  

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Автор: Алла Ларионова
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