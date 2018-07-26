Пенсионер, не перепутай. Либертарианцы собирают митинг за отмену пенсий

Сторонники свободы готовятся идти на улицы и критиковать пенсионную реформу. Альтернатива - не лучше.

Власти Москвы согласовали митинг Либертарианской партии. Сторонники ограничения роли государства в жизни граждан выйдут на проспект Сахарова 29 июля в том числе протестовать против повышения пенсионного возраста. Максимальное разрешенное число участников – десять тысяч человек.

Либертарианцы уже успели обратить на себя внимание в конце апреля, организовав в столице митинг в защиту мессенджера Telegram. Тогда на проспект Сахарова, по официальным данным полиции, вышло семь с половиной тысяч человек. Выступали за свободный интернет в России преимущественно молодые люди.

Либертарианские партии по всему миру проводят акции за отмену пенсий как таковых. И российская - не исключение. Политическое движение, провозгласившее основным принципом свободу, считает повышение пенсионного возраста полумерой.

Либертарианцы убеждены, что каждый вправе сам определить источник дохода по достижению нетрудоспособного возраста. Например, инвестировать часть своей заработной платы в активы или воспользоваться услугами частного пенсионного фонда. Действующую систему пенсионных отчислений считают непомерной нагрузкой на работающих граждан, что прямо прописано в программе партии.

Лидер движения Михаил Светов предлагал радикальное решение проблемы пенсий. Работодатели должно раздать каждому 22% социальных отчислений, а государство снимает с себя ответственность за пенсии. Судя по опыту приватизации 90-х годов, когда у каждого гражданина России была возможность обменять свой ваучер, к примеру, на тогда еще копеечные акции «Газпрома», эффективно распорядиться возможностью получилось не у всех. Выяснить у Михаила Светова, на что его родители обменяли ваучер в 90-х, «Политике Сегодня» не удалось. Либертарианец сказал, что «очень занят».

Политолог Андрей Колядин уверен, что сценарий России либертарианцы рисуют апокалиптичный и утопичный.

«Это сразу приведет к очень жестким политическим выступлениям. Акции протеста во имя будущих неурядиц и акции протеста во имя существующих – это разные по накалу мероприятия. Никто не будет допускать, чтобы 44 миллиона человек в нашей стране остались без пенсий и вышли на улицы».

Протестный потенциал сегодняшнего либертарианского движения весьма скромный, полагает собеседник агентства. Но поставившие во главу угла свободу активисты, как и любое другое движение, не могут себе позволить проигнорировать важное событие в жизни страны. Либертарианцы должны и могут предложить свой, пусть и нереалистичный способ решения острой социальной проблемы и попутно заработать политические очки.