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БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

 Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

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16:30   26 Июля 2018
Россия

РФС не против вернуть пиво на стадионы

РФС не против вернуть пиво на стадионы

В Российском футбольном союзе (РФС) убеждены, что реализация пива на российских стадионах улучшит посещаемость матчей. Об этом заявил вице-президент РФС Сергей Анохин.

Анохин подчеркнул, что опыт продажи пива на стадионах во время чемпионата мира оказался положителный, «никаких эксцессов не было». Он такде добавил, что футболу необходимы разумные доходы. 20 июля глава Татарстана Рустам Минниханов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить продажу пива на стадионах, поскольку напиток популярен у болельщиков. Глава РФ пообещал рассмотреть этот вопрос.

Продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях запрещена в России с 1 января 2005 года. В 2013 году Путин подписал закон, разрешающий Международной федерации футбола (ФИФА) и ее партнерам продавать алкоголь во время проведения Чемпионата мира-2018.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #футбол #общество #пиво
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