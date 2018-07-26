ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне нуля

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по результатам вновь прошедшего заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Соответствующую информацию приводит сам регулятор. Отмечается, что процентная ставка по депозитам ЕЦБ остается на уровне минус 0,4%, при этом ставка по маржинальным кредитам по-прежнему составляет 0,25%.

Решения совпали с ожиданиями большего количества аналитиков, которые были опрошены различными средствами массовой информации.