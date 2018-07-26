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Поклонская: Заседание комиссии ГД сорвалось из-за отсутствия кворума

Поклонская: Заседание комиссии ГД сорвалось из-за отсутствия кворума
БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

 Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

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16:27   26 Июля 2018
Весь мир

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне нуля

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне нуля

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по результатам вновь прошедшего заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Соответствующую информацию приводит сам регулятор. Отмечается, что процентная ставка по депозитам ЕЦБ остается на уровне минус 0,4%, при этом ставка по маржинальным кредитам по-прежнему составляет 0,25%.

Решения совпали с ожиданиями большего количества аналитиков, которые были опрошены различными средствами массовой информации.

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Автор: Алла Ларионова
#экономика #политика #ецб #кридитование
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