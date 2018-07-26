СМИ: По делу об убийстве посла РФ в Турции задержали нового подозреваемого

Как пишет в четверг газета Milliyet, силы безопасности Турции задержали по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова бывшего сотрудника полиции Уфу Г.

Российского дипломата убили в турецкой столице 19 декабря 2016 года на открытии выставки. Член террористической организации Фетуллы Гюлена (FETO) Мевлют Март Алтынташ выстрелил Карлову в спину, пока тот выступал с речью.

Турецкие правоохранители предполагают, что бывший полицейский состоял в той же террористической ячейке, что и убийца российского посла.