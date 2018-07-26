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Экс-замглавы МЧС обвинили в мошенничестве

Поклонская: Заседание комиссии ГД сорвалось из-за отсутствия кворума

Поклонская: Заседание комиссии ГД сорвалось из-за отсутствия кворума
БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

 Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса
Встреча высокого уровня в астанинском формате состоится 30-31 июля в Сочи

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Россия требует Великобританию объяснить нестыковки в деле отравления «Новичком»

Россия требует Великобританию объяснить нестыковки в деле отравления «Новичком»
16:33   26 Июля 2018
Весь мир

СМИ: По делу об убийстве посла РФ в Турции задержали нового подозреваемого

СМИ: По делу об убийстве посла РФ в Турции задержали нового подозреваемого

Как пишет в четверг газета Milliyet, силы безопасности Турции задержали по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова бывшего сотрудника полиции Уфу Г.

Российского дипломата убили в турецкой столице 19 декабря 2016 года на открытии выставки. Член террористической организации Фетуллы Гюлена (FETO) Мевлют Март Алтынташ выстрелил Карлову в спину, пока тот выступал с речью.

Турецкие правоохранители предполагают, что бывший полицейский состоял в той же террористической ячейке, что и убийца российского посла.

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Автор: Юлия Халус
#россия #турция #происшествия #чп #карлов #весь мир
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