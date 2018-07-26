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16:00   26 Июля 2018
Россия

Конкурс на субсидирование технопарков стартовал в Москве

Конкурс на субсидирование технопарков стартовал в Москве

Власти Москвы запустили конкурс на право субсидирования технопарков. Субсидии должны помочь с выплатой процентов по кредитам, взятым владельцами технопарков на создание, модернизацию, реконструкцию или ремонт предприятий. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как пишет издание, Москва субсидирует промышленные предприятия уже несколько лет. По словам руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы Алексея Фурсина, с 2012 года победителями конкурсов стали 99 компаний. Они получили 1,6 миллиарда рублей из бюджета российской столицы.

Конкурс на субсидирование технопарков стартовал в Москве

В конкурсе могут участвовать и технопарки, если они соответствуют ряду требований. Во-первых, у них должен быть статус управляющей организации технопарка или/и индустриального парка. Во-вторых, их владельцы должны иметь Соглашение о реализации инвестиционного проекта. В-третьих, это должны быть технопарки, зарегистрированные в Москве и работающие на ее территории. В-четвертых, организации должны предоставить в конкурсную комиссию договор с кредитными учреждениями, которым подтверждаются финансовые вложения в имущество технопарка. И пятое: предприятие не должно иметь нарушений договорных обязательств с банком или задолженностей по погашению кредитных обязательств.

Победителями конкурса станут технопарки, обладающие крупной территорией, с долгим сроком работы и наибольшим суммарным объемом инвестиций. Ограничений на количество субсидий нет.

Прием заявок будет длиться 16 ноября 2018 года. Победителей определит отраслевая комиссия департамента науки, промышленной политики и предпринимательства администрации Москвы.

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Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #экономика #технопарки #москвасейчас
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