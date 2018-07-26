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16:13   26 Июля 2018
Россия

Ростех разработал парашюты для эвакуации с высоток

Ростех разработал парашюты для эвакуации с высоток

НИИ Парашютостроения Госкорпорации «Ростех» разработали индивидуальную парашютную систему «Шанс», предназначенную для эвакуации с высотных домов. Об этом рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Он убежден, что спрос на парашюты будет востребован компаниями, эксплуатирующими небоскребы: от бизнес-центров до многоэтажной жилой недвижимости. Чемезов подчеркнул, что пожарным службам непросто спасать людей из многоэтажного дома. Теперь у жителей страны появится реальный шанс — прыгнуть с парашютом. Так Чемезов объяснил название приспособления для эвакуации. «Шанс», в отличие от остальных парашютов, позволяет десантировать человека с высоты 30 метров, что соответствует высоте девятиэтажки. При этом парашют раскроется самостоятельно на нужной высоте, и его использование не требует подготовки.

Руководитель «Технодинамики» Игорь Насенков сообщил, что разработка уже прошла стендовые испытания. Парашют сможет эвакуировать человека массой от 50 до 120 килограмм, добавил Насенков. Сроки запуска парашюта в серийное производство «Ростех» не уточнил.

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Автор: Анатолий Аскольский
#россия #общество #парашют #ростех
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