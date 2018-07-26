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 СК РФ возбудил уголовное дело после насилия над заключенным в колонии в Калининграде

СК РФ возбудил уголовное дело после насилия над заключенным в колонии в Калининграде
БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

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16:05   26 Июля 2018
Россия

СК РФ возбудил уголовное дело после насилия над заключенным в колонии в Калининграде

СК РФ возбудил уголовное дело после насилия над заключенным в колонии в Калининграде

Дело заведено на офицера исправительной колонии №9 города Калининград. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную комиссию по правам заключенных.

Уголовное дело СУ СК России завел по части третьей статьи 286 УК. Майора Даврона Хакимова обвиняют в превышении должностных полномочий.

Следствие считает, что подозреваемый и группа неустановленных лиц избили заключенного. Дело завели в марте этого года после проверки прокуратуры.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #калининград #общество #избиение заключенного
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