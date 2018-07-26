СК РФ возбудил уголовное дело после насилия над заключенным в колонии в Калининграде

Дело заведено на офицера исправительной колонии №9 города Калининград. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную комиссию по правам заключенных.

Уголовное дело СУ СК России завел по части третьей статьи 286 УК. Майора Даврона Хакимова обвиняют в превышении должностных полномочий.

Следствие считает, что подозреваемый и группа неустановленных лиц избили заключенного. Дело завели в марте этого года после проверки прокуратуры.