Мы в соц.сетях:
Ростех разработал парашюты для эвакуации с высоток

Ростех разработал парашюты для эвакуации с высоток

 СК РФ возбудил уголовное дело после насилия над заключенным в колонии в Калининграде

СК РФ возбудил уголовное дело после насилия над заключенным в колонии в Калининграде
БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

 Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса
Лидеры БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам саммита

Лидеры БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам саммита

 Переговоры не предлагать, или Как работать с Цукербергом

Переговоры не предлагать, или Как работать с Цукербергом
Ростех разработал парашюты для эвакуации с высоток

Ростех разработал парашюты для эвакуации с высоток

 СК РФ возбудил уголовное дело после насилия над заключенным в колонии в Калининграде

СК РФ возбудил уголовное дело после насилия над заключенным в колонии в Калининграде
БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

 Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса
Лидеры БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам саммита

Лидеры БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам саммита

 Переговоры не предлагать, или Как работать с Цукербергом

Переговоры не предлагать, или Как работать с Цукербергом
15:55   26 Июля 2018
Весь мир

Лидеры БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам саммита

Лидеры БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам саммита

Главы государств, входящих в БРИКС, подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам десятого саммита. Переговоры проходили в расширенном составе в международном конференц-центре «Сэндтон».

Саммит проходит в столице ЮАР 26-27 июля.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в документе подведены итоги совместной деятельности БРИКС не только за прошедший год, но и за все десятилетие, отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию объединения.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страны БРИКС совместно борются с острыми международными проблемами: терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #весь мир #брикс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...