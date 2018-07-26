Лидеры БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам саммита

Главы государств, входящих в БРИКС, подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам десятого саммита. Переговоры проходили в расширенном составе в международном конференц-центре «Сэндтон».

Саммит проходит в столице ЮАР 26-27 июля.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в документе подведены итоги совместной деятельности БРИКС не только за прошедший год, но и за все десятилетие, отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию объединения.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страны БРИКС совместно борются с острыми международными проблемами: терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком.