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БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

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15:32   26 Июля 2018
Ближнее зарубежье

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

Боевая машина пехоты c украинскими силовиками подорвалась на мине в районе подконтрольного Киеву села Болотенное у линии соприкосновения в Донбассе. Один человек погиб, двое пострадали.

Как пояснил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий, это был БМП-го батальона 59 мотопехотной бригады ВСУ. По его мнению, трагедия произошла из-за беспорядочного минирования ряда участков линии соприкосновения без составления карт минных полей. Представители ЛНР не раз обвиняли украинских силовиков в минировании участков у линии соприкосновения в Донбассе.

20 июля бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире «Громадского радио» заявил о необходимости заминировать Азовское море. Он аргументировал свою точку зрения тем, что это поможет уберечь Украину о возможной высадки российского десанта и враждебных действий со стороны российских кораблей.

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Автор: Вячеслав Каширин
#всу #лнр #общество #ближнее зарубежье #подрыв
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