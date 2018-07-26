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15:50   26 Июля 2018
Россия

В Госдуме отказались приравнять сожительство к официальному браку

В Госдуме отказались приравнять сожительство к официальному браку

Государственная дума РФ в четверг на пленарном заседании отклонила законопроект, предлагающий приравнять сожительство к официальному браку.

Документ на рассмотрение ГД внесли в январе 2018. В пояснительной записке к проекту сообщаются признаки «фактических брачных отношений». К ним относятся совместное общее хозяйство и проживание вместе в течение пяти лет, а также наличие общего ребенка. Таким образом при соблюдении одного из этих обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и наделяется правами и обязанностями супругов, предусмотренных законодательством.

Ответственный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей уже отвергал данную инициативу. В заключении комитета сообщается, что осуществление законопроекта может привести к прекращению отношений между мужчиной и женщиной к приближению пятилетнего срока совместного проживания. Комитет уверен, что законопроект не сможет решить проблемы защиты материнства и детства, укрепить социальные основы общества.

Комитет ГД по госстроительству и законодательству также рекомендовал нижней палате отклонить законопроект. Комитет считает, что предложенные признаки «фактических брачных отношений» размыты, и не совсем ясно, каким образом следует устанавливать факт наличия таких отношений.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #госдума #общество #сожительство
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