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БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

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15:54   26 Июля 2018
Россия

Президент РФ призвал бизнес стран БРИКС участвовать в наполнении Нового банка развития

Президент РФ призвал бизнес стран БРИКС участвовать в наполнении Нового банка развития

Бизнес-структурам стран БРИКС необходимо подключаться к наполнению Нового банка развития (НБР) БРИКС.

Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании глав БРИКС в расширенном составе. Кроме того, российский лидер позитивно оценил работу совета по реализации совместных многосторонних проектов. Он отметил, что эту работу необходимо проводить в тесном сотрудничестве с Новым банком развития. 

В последнее время операционная работа банка «заметно расширилась», подчеркнул Путин.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #политика #весь мир #брикс
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