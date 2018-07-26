Президент РФ призвал бизнес стран БРИКС участвовать в наполнении Нового банка развития

Бизнес-структурам стран БРИКС необходимо подключаться к наполнению Нового банка развития (НБР) БРИКС.

Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании глав БРИКС в расширенном составе. Кроме того, российский лидер позитивно оценил работу совета по реализации совместных многосторонних проектов. Он отметил, что эту работу необходимо проводить в тесном сотрудничестве с Новым банком развития.

В последнее время операционная работа банка «заметно расширилась», подчеркнул Путин.