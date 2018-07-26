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15:16   26 Июля 2018
Россия

«Роснефть» увеличила добычу в рамках ОПЕК+ после снятия ограничений

«Роснефть» увеличила добычу в рамках ОПЕК+ после снятия ограничений

Госкорпорация «Роснефть» увеличила добычу на всех месторождениях, где ранее действовало ограничение в рамках решения ОПЕК. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя корпорации, увеличении добычи произошло в соответствии с целевыми уровнями по согласованию с Минэнерго. Он также напомнил, что по условиям сделки ОПЕК+ ограничения действовали до конца прошедшего месяца.

В конце 2016 года страны ОПЕК и еще несколько крупных нефтепроизводителей (ОПЕК+) заключили сделку — договорились сократить добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Из них 300 тысяч приходилось на Россию. В июне текущего года в ОПЕК+ заявили о желании уйти от перевыполнения условий соглашения.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #роснефть #опек
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