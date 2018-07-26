Экономика в Тунисе является главной причиной спора президента и премьера — эксперт

В стране из-за растущей террористической угрозы продолжается кризис в политической сфере. Усугубляет ситуацию и президент страны Беджи Кайд Эс-Себси.

Политик считает, что премьер страны Юсеф Шахел должен либо разобраться с политическим и экономическим кризисом в Тунисе, либо уйти с поста. Эс-Себси назначил Шахеда в 2016 году, чтобы усмирить недовольство жителей тяжелой экономической ситуацией. Но кризис не решили, а лишь усугубили: реформы в экономике не проведены, массовая безработица, растет инфляция.

Юсеф Шахед уже восьмой премьер Туниса, начиная с 2011 года. К его отставке разные партии призывают уже несколько месяцев. За смещение выступает даже сын Эс-Себси. Все это говорит о серьезных разногласиях внутри господствующей партии.

Аналитик в области политики и экономики Владимир Соловейчик в беседе с ФАН объяснил, что кризис в Тунисе не преодолен. Эта страна осталась практически единственной после «арабской весны», где так или иначе удалось сохранить демократические процессы и многопартийность. Но действия исламских боевиков там продолжаются. Часто происходят теракты, в которых погибают как граждане Туниса, так и иностранцы, приехавшие в страны с туристическими целями.

Эксперт считает, что экономическая ситуация является главной причиной спора между премьер-министром и президентом страны. Экономика Туниса серьезно зависит от притока туристов. Ей вредит деятельность террористов, которая оборачивается серьезными потерями в народном хозяйстве.

В скором времени Тунису придется пройти черед очередные президентские выборы, на фоне чего раскол в правительстве неизбежен. Кроме боевиков, в стране имеются серьезные политические силы в оппозиционном лагере. Сюда относятся профсоюзы, женские организации, социал-демократы и коммунисты. Кстати, при правлении Эс-Себси женщинам в Тунисе дали множество прав во всех сферах, а это немыслимо для арабских стран.

По мнению Соловейчика, администрация страны должна искать разные точки опоры, а это усиливает нестабильность в стране. Каждый из высокопоставленных политиков намерен переправить ответственность за провалы в экономике на другого, заключил аналитик.