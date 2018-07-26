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БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

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15:25   26 Июля 2018
Весь мир

Климкин призвал США усилить давление на Россию

Климкин призвал США усилить давление на Россию

Вашингтон должен предотвратить повторение балтийского сценария, который длился полвека, подчеркнул министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Госдеп США ранее выпустил Крымскую декларацию. Вашингтон официально заявил, что не признает Крым частью России.

Комментируя решение американских властей, Климкин заявил, что теперь Штаты «должны» усилить давление на Россию. Полуостров, указывает министр, ему хочется видеть под украинским флагом.

Тем не менее американская декларация никак не повлияет на жителей региона, уверен глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что указанный документ - очередное подтверждение того, что свобода и демократия ничего не значат для Вашингтона.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам народного референдума. Жители полуострова захотели выйти из состава Украины после государственного переворота. Однако Киев до сих пор считает голосование незаконным.

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Автор: Юлия Халус
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