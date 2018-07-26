Путин: Страны БРИКС вместе противодействуют острым вызовам

Глава государства Владимир Путин заявил, что страны БРИКС вместе противодействуют самым серьезным вызовам и угрозам миропорядку. Они дают отпор терроризму, экстремизму, регулируют наркотрафик и трансграничную преступность.

Об этом президент сообщил на встрече лидеров стран БРИКС. Саммит проходит 26-27 июля в Йоханнесбурге. В конце встречи политики подпишут декларацию по итогам десяти лет работы организации.

В состав российской делегации вошли некоторые министры, а также эксперты из МИД и Минфина.