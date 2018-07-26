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 СК РФ возбудил уголовное дело после насилия над заключенным в колонии в Калининграде

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БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

 Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

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15:20   26 Июля 2018
Весь мир

Путин: Страны БРИКС вместе противодействуют острым вызовам

Путин: Страны БРИКС вместе противодействуют острым вызовам

Глава государства Владимир Путин заявил, что страны БРИКС вместе противодействуют самым серьезным вызовам и угрозам миропорядку. Они дают отпор терроризму, экстремизму, регулируют наркотрафик и трансграничную преступность.

Об этом президент сообщил на встрече лидеров стран БРИКС. Саммит проходит 26-27 июля в Йоханнесбурге. В конце встречи политики подпишут декларацию по итогам десяти лет работы организации.  

В состав российской делегации вошли некоторые министры, а также эксперты из МИД и Минфина.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #весь мир #брикс
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