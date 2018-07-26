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БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

 Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

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15:19   26 Июля 2018
Весь мир

Центр энергоисследований БРИКС сможет конкурировать с лучшими агентствами — Путин

Центр энергоисследований БРИКС сможет конкурировать с лучшими агентствами — Путин

Президент России Владимир Путин убежден, что центр энергетических исследований БРИКС в скором времени начнет конкуренцию с лидерами мировых аналитических агентств. Об этом глава РФ заявил на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

Лидер России выразил благодарность партнерам по объединению за поддержку инициативы образования центра энергетических исследований БРИКС. Президент подчеркнул, что факт создания в рамках БРИКС пула условных валютных резервов достоин высокой оценки. Он стал важным механизмом финансирования банковского сектора участников объединения, а также для решения задачи по сбору и обработке статистических экономических данных о Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. Он также отметил важность создания Фонда облигаций в национальных валютах стран БРИКС, запуск которого состоится в 2019 году.  

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #экономика #весь мир #брикс
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