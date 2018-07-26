Центр энергоисследований БРИКС сможет конкурировать с лучшими агентствами — Путин

Президент России Владимир Путин убежден, что центр энергетических исследований БРИКС в скором времени начнет конкуренцию с лидерами мировых аналитических агентств. Об этом глава РФ заявил на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

Лидер России выразил благодарность партнерам по объединению за поддержку инициативы образования центра энергетических исследований БРИКС. Президент подчеркнул, что факт создания в рамках БРИКС пула условных валютных резервов достоин высокой оценки. Он стал важным механизмом финансирования банковского сектора участников объединения, а также для решения задачи по сбору и обработке статистических экономических данных о Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. Он также отметил важность создания Фонда облигаций в национальных валютах стран БРИКС, запуск которого состоится в 2019 году.