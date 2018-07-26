Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества
Глава РФ Владимир Путин заявил об этом на расширенном заседании БРИКС.
Президент отметил, что при цифровизации государство должность обеспечить общественную безопасность, а также безопасность бизнеса. Правительству необходимо принять законодательные меры, чтобы построить безопасную интернет-среду. Важно при этом соблюдать защиту личной информации и частной жизни в сети, считает Путин.
Глава государства призвал наладить сотрудничество в области цифровой экономики в области БРИКС.