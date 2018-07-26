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БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

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14:58   26 Июля 2018
Россия

Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

Глава РФ Владимир Путин заявил об этом на расширенном заседании БРИКС.

Президент отметил, что при цифровизации государство должность обеспечить общественную безопасность, а также безопасность бизнеса. Правительству необходимо принять законодательные меры, чтобы построить безопасную интернет-среду. Важно при этом соблюдать защиту личной информации и частной жизни в сети, считает Путин.

Глава государства призвал наладить сотрудничество в области цифровой экономики в области БРИКС.

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Автор: Павел Никифоров
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