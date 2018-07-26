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БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

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 Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

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16:29   26 Июля 2018
Россия

СК отказался расследовать убийства царей, потому что РФ - не преемник империи

СК отказался расследовать убийства царей, потому что РФ - не преемник империи

Депутат Рашкин, писавший заявление следователям о преступлениях против исторических фигур, огорчен. Но не столько отказом.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин не удовлетворен ответом Следственного комитета на запрос о возбуждении уголовных дел по фактам смерти русских царей Ивана VI, Петра III, Павла I, Федора II. В ведомстве пояснили, что по закону нет оснований для принятия процессуальных решений, и добавили, что персонального интереса к этим историческим событиям депутата, несмотря на его высокий статус, явно недостаточно для возбуждения уголовного дела. 

Ответ СК опубликовал в соцсетях телеведущий Владимир Соловьев и добавил от себя, что депутат троллит СК.

Рашкин не заставил ждать с ответом в том же Twitter. 

 

Депутат Госдумы Рашкин потроллил СК и огорчился

В комментарии для ИА «Политика Сегодня» депутат рассказал, что написать запрос его побудило расследование в новейшей истории обстоятельств убийства семьи последнего российского императора Николая II, которое произошло ровно 100 лет назад.

«Не дали по сути ответа. Если вы расследуете исторические вопросы, связанные  с тем же царем Николаем II,  кто стрелял,  какой пулей, связываете это все с большевиками,  с Лениным, тогда по логике должны расследовать убийства всех царей. Либо должны сказать: «Все. Этим не занимаемся. Расследование гибели царской семьи было подыгрыванием времени». Вот, что хотел услышать, но не услышал». 

Рашкин намерен отправить еще один депутатский запрос в Следственный комитет . 

Однако огорчил депутата не столько ответ СК, сколько интерес этой теме в обществе и СМИ. 

«Я пишу о многом, о насущных проблемах: пенсиях, бюджете, коррупции. Но граждане и  СМИ активно заинтересовались не сегодняшними проблемами, а вчерашними и позавчерашними», — возмущается Рашкин. 

Четкий ответ, почему сейчас нельзя возбудить уголовное дело по убийству того же Павла I или Петра III дал «Политике Сегодня» глава лаборатории криминалистики юридического факультета МГУ , старший прокурор-криминалист Владимир Соловьев. Именно он в начале 1990-х годов вел дело об останках семьи последнего российского императора Николая II. И оправдал Ленина за расстрел. 

«Российская Федерация — правопреемница Советской России, СССР. Поэтому возбуждать уголовные дела мы можем только по фактам, произошедшим после 25 октября 1917 года», — пояснил Соловьев.

Депутат Госдумы Рашкин потроллил СК и огорчился

То есть криминалисты и следователи могут выступать только в качестве экспертов  в исторических исследованиях, раскопках, как было, например, при вскрытии гробниц жены Ивана Грозного и его сына Ивана.

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Автор: Мария Владимирова
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