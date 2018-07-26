СК отказался расследовать убийства царей, потому что РФ - не преемник империи

Депутат Рашкин, писавший заявление следователям о преступлениях против исторических фигур, огорчен. Но не столько отказом.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин не удовлетворен ответом Следственного комитета на запрос о возбуждении уголовных дел по фактам смерти русских царей Ивана VI, Петра III, Павла I, Федора II. В ведомстве пояснили, что по закону нет оснований для принятия процессуальных решений, и добавили, что персонального интереса к этим историческим событиям депутата, несмотря на его высокий статус, явно недостаточно для возбуждения уголовного дела.

Ответ СК опубликовал в соцсетях телеведущий Владимир Соловьев и добавил от себя, что депутат троллит СК.

Ну вот , что у этого депутат в голове ? Ему больше делать нечего ? Какой-то троллинг СК. pic.twitter.com/PTlvXKqUFF — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 26, 2018

Рашкин не заставил ждать с ответом в том же Twitter.

Именно троллинг. Пусть реальными преступлениями занимаются, а не раскопками. И очень печально, что вот это вызывает бешеный отклик, а реальные правонарушения - нет. https://t.co/zs1d3wxQ4p — Валерий Рашкин (@RashkinV) July 26, 2018

В комментарии для ИА «Политика Сегодня» депутат рассказал, что написать запрос его побудило расследование в новейшей истории обстоятельств убийства семьи последнего российского императора Николая II, которое произошло ровно 100 лет назад.

«Не дали по сути ответа. Если вы расследуете исторические вопросы, связанные с тем же царем Николаем II, кто стрелял, какой пулей, связываете это все с большевиками, с Лениным, тогда по логике должны расследовать убийства всех царей. Либо должны сказать: «Все. Этим не занимаемся. Расследование гибели царской семьи было подыгрыванием времени». Вот, что хотел услышать, но не услышал».

Рашкин намерен отправить еще один депутатский запрос в Следственный комитет .

Однако огорчил депутата не столько ответ СК, сколько интерес этой теме в обществе и СМИ.

«Я пишу о многом, о насущных проблемах: пенсиях, бюджете, коррупции. Но граждане и СМИ активно заинтересовались не сегодняшними проблемами, а вчерашними и позавчерашними», — возмущается Рашкин.

Четкий ответ, почему сейчас нельзя возбудить уголовное дело по убийству того же Павла I или Петра III дал «Политике Сегодня» глава лаборатории криминалистики юридического факультета МГУ , старший прокурор-криминалист Владимир Соловьев. Именно он в начале 1990-х годов вел дело об останках семьи последнего российского императора Николая II. И оправдал Ленина за расстрел.

«Российская Федерация — правопреемница Советской России, СССР. Поэтому возбуждать уголовные дела мы можем только по фактам, произошедшим после 25 октября 1917 года», — пояснил Соловьев.

То есть криминалисты и следователи могут выступать только в качестве экспертов в исторических исследованиях, раскопках, как было, например, при вскрытии гробниц жены Ивана Грозного и его сына Ивана.