Президент России Владимир Путин прибыл на саммит стран БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге. Российский лидер проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с южноафриканским коллегой Сирилом Рамапосой, принимающим высоких гостей.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», на полях саммита Путин, помимо переговоров с Рамапосой, встретится с лидерами Анголы, Аргентины, Замбии, Турции, Индии, Китая. Ожидается, что он поделится с ними оценкой недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, а также призовет коллег к активному взаимодействию в оказании помощи Сирии.

В этом году ключевыми темами повестки саммита стали новые технологические возможности и развитие торговли. Министр торговли и промышленности ЮАР Роб Дэвис ранее заявлял, что в последнее время ЮАР приходится невольно играть роль «сопутствующих потерь» в торговых войнах США, но не намерена мириться с таким положением.

Президент ЮАР связывает надежды на инвестиции в экономику республики с банком БРИКС. По его словам, создание этого международного кредитного учреждения стало одним из главных достижений организации, так как оно призвано «заполнять критический разрыв в финансировании проектов".

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло не исключает, что нынешний визит Путина может послужить драйвером для развития банка БРИКС. Этот драйв необходим после временного затишья, которое последовало из-за отсутствия исполнительного органа, который бы подталкивал членов альянса к интеграции.

Интерес государств Африки российским и азиатскими рынками был особенно заметен во время проведения Петербургского международного экономического форума, на котором в этом году сотрудничеству с континентом была посвящена целая сессия. В частности, по мнению экспертов, хозяйка нынешнего саммита ЮАР намерена активизировать поставки в России своих товаров. Об этом свидетельствует и выпущенное специально к саммиту БРИКС вино — республика гордится достижениями своих виноделов. Преподаватель РАНХИГС Владислав Гинько подчеркивает, что страдающие от давления США африканские страны ценят честный подход России. Запад воспринимает этот подход как «наивный». Однакоо ЮАР и другие страны Африки заинтересованы именно в открытых отношениях без всякой двусмысленности.