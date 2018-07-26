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 СК РФ возбудил уголовное дело после насилия над заключенным в колонии в Калининграде

СК РФ возбудил уголовное дело после насилия над заключенным в колонии в Калининграде
БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

БМП ВСУ подорвалось на мине у линии соприкосновения в Донбассе — ЛНР

 Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса
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15:16   26 Июля 2018
Политика

Путин заявил, что идеи Манделы находят отражение в работе БРИКС

Путин заявил, что идеи Манделы находят отражение в работе БРИКС

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что в деятельности БРИКС находят отражения идеи экс-главы ЮАР Нельсона Манделы.

В ходе своего выступления на заседании БРИКС в расширенном составе Путин напомнил, что нынешний год — год столетия со дня рождения Манделы. Глава РФ напомнил, что великий политический деятель продвигал и защищал принципы равенства, открытости и справедливости во всем мире. Кроме того, Путин напомнил, что сегодня страны БРИКС вместе борются с наиболее острыми угрозам миру и стабильности, контактируют в направлении противодействия терроризму, наркоторговле и преступности. 

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Автор: Алла Ларионова
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