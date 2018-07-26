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14:57   26 Июля 2018
Весь мир

Путин: РФ рассчитывает на рост торговли со странами БРИКС

Путин: РФ рассчитывает на рост торговли со странами БРИКС

Россия настроена на рост объема торговли со странами БРИКС. Об этом в четверг сообщил президент РФ Владимир Путин.

На заседании БРИКС в расширенном составе президент заявил, что укрепление экономических отношений с партнерами по БРИКС является приоритетной задачей. По результатам 2017 года российское товарообращение с другими членами объединения увеличилось примерно на 30%, превысив почти 102 миллиарда долларов. Россия настроена прилагать усилия для дальнейшего роста торговли в рамках БРИКС.

Глава РФ отметил, Россия уделяет большое внимание установлению прямых контактов между предпринимателями стран-партнеров. Также приветствуется инициативы, выдвинутые деловым советом БРИКС в сферах малого и среднего предпринимательства, а также предложение об упрощении административных барьеров для развития торговли.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #экономика #весь мир #брикс
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