Путин: РФ рассчитывает на рост торговли со странами БРИКС

Россия настроена на рост объема торговли со странами БРИКС. Об этом в четверг сообщил президент РФ Владимир Путин.

На заседании БРИКС в расширенном составе президент заявил, что укрепление экономических отношений с партнерами по БРИКС является приоритетной задачей. По результатам 2017 года российское товарообращение с другими членами объединения увеличилось примерно на 30%, превысив почти 102 миллиарда долларов. Россия настроена прилагать усилия для дальнейшего роста торговли в рамках БРИКС.

Глава РФ отметил, Россия уделяет большое внимание установлению прямых контактов между предпринимателями стран-партнеров. Также приветствуется инициативы, выдвинутые деловым советом БРИКС в сферах малого и среднего предпринимательства, а также предложение об упрощении административных барьеров для развития торговли.