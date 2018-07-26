Необходимо смягчить наказание за репосты, считает Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости гуманизировать уголовную статью за репосты в социальных сетях.

По мнению политика, практика применения 282-й статьи в настоящее время «очень вульгаризирована». Спикер отметила, что президент России Владимир Путин и ее коллеги в нижней и верхней палатах парламента страны подчеркивали, что для правильной квалификации ответственности по данной статье ее стоит переформатировать.