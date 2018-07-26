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Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

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14:39   26 Июля 2018
Россия

Необходимо смягчить наказание за репосты, считает Матвиенко

Необходимо смягчить наказание за репосты, считает Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости гуманизировать уголовную статью за репосты в социальных сетях.

По мнению политика, практика применения 282-й статьи в настоящее время «очень вульгаризирована». Спикер отметила, что президент России Владимир Путин и ее коллеги в нижней и верхней палатах парламента страны подчеркивали, что для правильной квалификации ответственности по данной статье ее стоит переформатировать.

«Во всем нужно чувство меры», — заметила Матвиенко.

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Автор: Алла Ларионова
#матвиенко #соцсети #статья #репосты
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