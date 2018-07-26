Дипломатия уходит в сеть

Форум молодых дипломатов Евразии отмечает юбилей. Сенатор уверен, что у его участников есть все шансы стать достойными представителями своих стран.

Российская столица принимает пятый, юбилейный Форум молодых дипломатов государств Евразийского пространства. Мероприятие стартовало 26 июля и продлится два дня. Обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки в Москву приехали делегаты из Европы и Азии.

По традиции, часть форума пройдет за закрытыми дверями, где участники обсудят проблемы цифровизации и глобальные изменения в международной политике. Перед делегатами выступят опытные дипломаты: Элеонора Митрофанова, Леонид Драчевский и многие другие.

Гость форума, член Совета Федерации Олег Морозов уверен, что у сегодняшних выпускников факультетов международных отношений масса возможностей для обмена опытом и профессионального развития.

«Сегодня не только в московских вузах идет подготовка специалистов, но и, к примеру, в моем родном Казанском университете есть молодые дипломаты, которые закончили факультет международных отношений. И в других вузах такая подготовка ведется. И потом формат общения между молодыми дипломатами разных стран – это возможности современных коммуникаций, современной онлайн-дипломатии, когда все коммуникации проходят в ежесекундном режиме. Возможности для эффективной дипломатической работы, для качественного образования, сегодня очень высоки», - заметил сенатор.

Первый форум состоялся в апреле 2014 года. В день открытия глава МИД РФ Сергей Лавров отметил важность нового формата. По итогам каждой ежегодной встречи молодые дипломаты принимают итоговую декларацию. Документ, выражающий общую позицию делегатов, имеет неофициальный характер и направляется в министерства иностранных дел стран-участниц для ознакомления.