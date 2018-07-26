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14:43   26 Июля 2018
Россия

Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве

Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве

Об этом рассказал глава отдела компьютерных и визуальных технологий АО «Электронная Москва» Артур Газиев.

Благодаря этой лаборатории московские школьники смогут совершать виртуальные путешествия во времени прямо на уроках истории, пишет «Вечерняя Москва». Специалисты новой VR-лаборатории создадут специальные обучающие видеопрограммы. Один из первых уроков, которые собираются разработать, будет посвящен истории Древнего Египта для пятиклассников. Он будет готов к концу этого года.

Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве

Для того, чтобы «переместиться» во времени, нужно будет лишь надеть очки. Дети собственными глазами увидят фараонов, познакомятся с бытом древних египтян. Сопровождать школьников будет виртуальный гид-учитель. Он также будет проверять их задания, задавать вопросы. 

Газиев выразил надежду, что городская виртуальная лаборатория станет флагманом по созданию VR-продукции в Москве. Сейчас контент в основном зарубежный.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #образование #виртуальная реальность #vr #москвасейчас
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