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14:35   26 Июля 2018
Россия

Полицейских в Серпухове уволили из-за игнорирования жалобы на возможного педофила

Полицейских в Серпухове уволили из-за игнорирования жалобы на возможного педофила

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД Подмосковья Татьяну Петрову.

Уволены замначальника отделения МВД РФ «Серпуховское», глава отдела охраны общественного порядка и двое полицейских, которые на тот момент исполняли обязанности замглавы и начальника отделения участковых.

В это воскресенье с детской площадке в Серпухове пропала пятилетняя девочка. В понедельник ее тело нашли в спортивной сумке. Полицейские подозревают жителя города Александра Семина. Мужчина задержан. Правоохранительные органы проверяют его на причастность к другим преступлениям подобного рода.

Позже СМИ сообщили, что Семин пытался домогаться детей и раньше, но полицейские не обратили внимания на жалобы.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #серпухов #убийство 5-летней девочки в серпухове
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