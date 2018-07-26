Полицейских в Серпухове уволили из-за игнорирования жалобы на возможного педофила

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД Подмосковья Татьяну Петрову.

Уволены замначальника отделения МВД РФ «Серпуховское», глава отдела охраны общественного порядка и двое полицейских, которые на тот момент исполняли обязанности замглавы и начальника отделения участковых.

В это воскресенье с детской площадке в Серпухове пропала пятилетняя девочка. В понедельник ее тело нашли в спортивной сумке. Полицейские подозревают жителя города Александра Семина. Мужчина задержан. Правоохранительные органы проверяют его на причастность к другим преступлениям подобного рода.

Позже СМИ сообщили, что Семин пытался домогаться детей и раньше, но полицейские не обратили внимания на жалобы.