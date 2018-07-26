Южный дублер Кутузовского проспекта появится в Москве в 2020 году

В настоящее время начинаются работы первого и второго этапов строительства, объявил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

На первом этапе работы власти столицы построят шесть километров дорог, несколько эстакад, два подземных пешеходных перехода и два моста через реку Сетунь. Кроме того, планируется установка шумозащитных экранов и обустройство инженерных сетей.

Второй этап предполагает строительство еще 6,27 километра дорог, двух подземных пешеходных переходов и двух путепроводов.

Южный дублер разгрузит Кутузовский проспект и облегчить проезд к инновационному центру «Сколково». Его построят между Кутузовским и Мичуринским проспектами от МКАДа до ТТК.