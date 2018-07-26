Власти Крыма назвали плюсы ограничения работы Booking.com в республике

Ограничения в бронировании крымских гостиниц, которые ввел международный сервис бронирования отелей Booking.com, позволят российским системам бронирования занять освободившуюся нишу. В этом уверен министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

В ходе видеомоста «Москва — Симферополь» министр заявил, что такие российские системы бронирования как «Твил», и «Островок», получат шанс на развитие. Там также существует возможность получить отзывы, которые сейчас Booking.com не дает по некоторым объектам размещения. По мнению Волченко, принятые Booking.com меры не сильно повлияют на заполняемость отелей на полуострове, хоть и являются ограничением конкуренции. Он уточнил, что пользоваться Booking.com для бронирования гостиничных комплексов Крыма можно, просто менее удобно. Волченко убежден, что сама компания вряд ли заинтересована этим в плане бизнеса. 6 июля стало известно, что возможность бронирования отелей с помощью онлайн-сервиса Booking.com в Крыму ограничена. Позднее Booking.com подтвердил прекращение бронирования отелей в для приезжающих в Крым на отдых.