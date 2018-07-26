Мы в соц.сетях:
Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

 Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве

Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве
Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

 Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны в Киеве

Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны в Киеве
Самолеты ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем

Самолеты ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем

 Emirates сняли с рейса подростка-инвалида из-за приступа эпилепсии

Emirates сняли с рейса подростка-инвалида из-за приступа эпилепсии
Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

 Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве

Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве
Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

 Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны в Киеве

Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны в Киеве
Самолеты ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем

Самолеты ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем

 Emirates сняли с рейса подростка-инвалида из-за приступа эпилепсии

Emirates сняли с рейса подростка-инвалида из-за приступа эпилепсии
14:18   26 Июля 2018
Россия

Власти Крыма назвали плюсы ограничения работы Booking.com в республике

Власти Крыма назвали плюсы ограничения работы Booking.com в республике

Ограничения в бронировании крымских гостиниц, которые ввел международный сервис бронирования отелей Booking.com, позволят российским системам бронирования занять освободившуюся нишу. В этом уверен министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

В ходе видеомоста «Москва — Симферополь» министр заявил, что такие российские системы бронирования как «Твил», и «Островок», получат шанс на развитие. Там также существует возможность получить отзывы, которые сейчас Booking.com не дает по некоторым объектам размещения. По мнению Волченко, принятые Booking.com меры не сильно повлияют на заполняемость отелей на полуострове, хоть и являются ограничением конкуренции. Он уточнил, что пользоваться Booking.com для бронирования гостиничных комплексов Крыма можно, просто менее удобно. Волченко убежден, что сама компания вряд ли заинтересована этим в плане бизнеса.  6 июля стало известно, что возможность бронирования отелей с помощью онлайн-сервиса Booking.com в Крыму ограничена. Позднее Booking.com подтвердил прекращение бронирования отелей в для приезжающих в Крым на отдых.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #экономика #крым #booking.com
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...