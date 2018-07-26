СК РФ возбудил дело после очередного обстрела Докучаевска

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» после артобстрела Докучаевска украинскими силовиками.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Украинские силовики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры города Докучаевска 23 июля. Эти объекты не являлись военными целями. В результате атаки пострадала женщина. Она получила серьезные осколочные ранения. Следком устанавливает все детали произошедшего.

Петренко подчеркнула, что силовики действуют, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня.