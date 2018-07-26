Мы в соц.сетях:
Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

 Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве

Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве
Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

 Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны в Киеве

Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны в Киеве
Самолеты ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем

Самолеты ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем

 Emirates сняли с рейса подростка-инвалида из-за приступа эпилепсии

Emirates сняли с рейса подростка-инвалида из-за приступа эпилепсии
Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

 Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве

Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве
Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

 Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны в Киеве

Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны в Киеве
Самолеты ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем

Самолеты ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем

 Emirates сняли с рейса подростка-инвалида из-за приступа эпилепсии

Emirates сняли с рейса подростка-инвалида из-за приступа эпилепсии
14:01   26 Июля 2018
Россия

СК РФ возбудил дело после очередного обстрела Докучаевска

СК РФ возбудил дело после очередного обстрела Докучаевска

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» после артобстрела Докучаевска украинскими силовиками.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Украинские силовики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры города Докучаевска 23 июля. Эти объекты не являлись военными целями. В результате атаки пострадала женщина. Она получила серьезные осколочные ранения. Следком устанавливает все детали произошедшего.

Петренко подчеркнула, что силовики действуют, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #донбасс #украина #ск рф #докучаевск
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...