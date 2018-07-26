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14:03   26 Июля 2018
Россия

СМИ: Черчесов за работу в сборной РФ получит три миллиона евро в год

СМИ: Черчесов за работу в сборной РФ получит три миллиона евро в год

По информации издания «Советский спорт», главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов после подписания нового контракта будет получать три миллиона евро в год. Плюс бонусы.

Соглашение действует два года. Договор продлится автоматически, если сборная России попадет на чемпионат Европы, который пройдет в 2020 году.

Черчесов является главным тренером национальной футбольной команды с 2016 года. Благодаря ему российские спортсмены дошли до четвертьфинала чемпионата мира по футболу в этом году.

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Автор: Павел Никифоров
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