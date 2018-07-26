Одного из фигурантов дела об афере в НПО Лавочкина СК объявил в розыск

Один из фигурантов дела об афере в НПО Лавочкина — адвокат Игорь Третьяков — скрылся. Его объявили в федеральный розыск. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным СК, обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявлены троим фигурантам дела: гендиректору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения того же предприятия Екатерине Аверьяновой и главе адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорю Третьякову.

Ранее руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил, что следователи задержали Лемешевского. Ранее он написал заявление об увольнении.