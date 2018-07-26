Мы в соц.сетях:
Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

 Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве

Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве
Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

 Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны в Киеве

Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны в Киеве
Самолеты ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем

Самолеты ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем

 Emirates сняли с рейса подростка-инвалида из-за приступа эпилепсии

Emirates сняли с рейса подростка-инвалида из-за приступа эпилепсии
Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

 Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве

Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве
Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

 Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны в Киеве

Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны в Киеве
Самолеты ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем

Самолеты ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем

 Emirates сняли с рейса подростка-инвалида из-за приступа эпилепсии

Emirates сняли с рейса подростка-инвалида из-за приступа эпилепсии
13:50   26 Июля 2018
Россия

Одного из фигурантов дела об афере в НПО Лавочкина СК объявил в розыск

Одного из фигурантов дела об афере в НПО Лавочкина СК объявил в розыск

Один из фигурантов дела об афере в НПО Лавочкина — адвокат Игорь Третьяков — скрылся. Его объявили в федеральный розыск. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным СК, обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявлены троим фигурантам дела: гендиректору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения того же предприятия Екатерине Аверьяновой и главе адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорю Третьякову.

Ранее руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил, что следователи задержали Лемешевского. Ранее он написал заявление об увольнении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #ск #общество #роскосмос #третьяков #лемешевский
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...