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14:12   26 Июля 2018
Россия

Собянин рассказал о росте раннего выявления рака в Москве на 40 процентов

Собянин рассказал о росте раннего выявления рака в Москве на 40 процентов

Это большой скачок, подчеркнул кандидат в мэры столицы и действующий градоначальник Сергей Собянин на рабочей встрече с экспертным медицинским сообществом.

Собянин провел круглый стол в избирательном штабе, посвященный разработке и формированию предложений по развитию сферы здравоохранения. Лучшие идеи потом войдут в предвыборную программу.

Ежегодно в поликлиники Москвы обращаются до 10 миллионов пациентов, подчеркнул градоначальник. Все они, как правило, проходят через врачей общей практики, сдают анализы. И если при проверке проявятся первые сигналы заболевания онкологией или возможного заболевания, врач должен отреагировать: в электронной карте пациента должен поставить большой красный сигнал о наличии опасности и предупредить об этом пациента. Это создаст мощный объем раннего выявления рака.

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #собянин #общество #медицина #онкология
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