Премьеры стран ЕАЭС обсудят цифровое развитие в Петербурге

В четверг с рабочим визитом прибудет премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава российского правительства примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кабмина. Само заседание будет проходить под председательством Медведева с 26 по 27 июля. В мероприятии примут участие лидеры Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии. Стороны планируют обсудить цифровое развитие государств ЕАЭС. Кроме того, речь зайдет о сфере транспорта, энергетики, промышленности и таможенном сотрудничестве.