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Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

 Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны в Киеве

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14:03   26 Июля 2018
Россия

Премьеры стран ЕАЭС обсудят цифровое развитие в Петербурге

Премьеры стран ЕАЭС обсудят цифровое развитие в Петербурге

В четверг с рабочим визитом прибудет премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава российского правительства примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кабмина. Само заседание будет проходить под председательством Медведева с 26 по 27 июля. В мероприятии примут участие лидеры Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии.  Стороны планируют обсудить цифровое развитие государств ЕАЭС. Кроме того, речь зайдет о сфере транспорта, энергетики, промышленности и таможенном сотрудничестве. 

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Автор: Алла Ларионова
#медведев #петербург #политика #еаэс
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