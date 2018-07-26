Расширение тарифного коридора в ОСАГО перенесут на осень

Банк России не успевает зарегистрировать в Минюсте документ о расширении тарифного коридора ОСАГО. Повышение тарифов ОСАГО отложат на начало осени. Об этом журналистам заявил глава департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния.

Он также подчеркнул, что сдвиг сроков носит технический характер. Центробанк 14 июня обнародовал проект, в котором указывались максимальные размеры базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также порядок их применения страховщиками при установлении страховой премии. ЦБ планировал ввести новые тарифы летом.

Проект предполагает разовое расширение тарифного коридора базового тарифа по полисам ОСАГО на 20% вниз и вверх для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых машин юрлиц— для них максимальный порог увеличится на 10,9 и 5,7% соответственно. Базовая ставка страхового тарифа для мотоциклов составит от 694 до 1,4 тысячи рублей, для транспортных средств физических лиц — от 2,7 тысяч до 4,9 тысяч рублей, для такси — от 4,1 тысяч до 7,4 тысяч рублей для автомобилей юридических лиц — от 2 тысяч до 2,9 тысяч. Расширение тарифного коридора проводится в рамках комплекса мер, направленных на стабилизацию убыточной ситуации на рынке ОСАГО.