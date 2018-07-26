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13:45   26 Июля 2018
Россия

«Мосметрострой» может построить тоннель в Крым

«Мосметрострой» может построить тоннель в Крым

По словам генерального директора компании Сергея Жукова, строительство может пройти вокруг Севастополя в составе обходной дороги. Его слова привела газета «Известия».

Сейчас вопрос о строительстве активно обсуждается. Оно пройдет по аналогии с МКАД. Жуков отметил, что после открытия Крымского моста в Севастополе образовались пробки.

Как сообщил гендиректор, решение о строительстве туннеля уже принято. Но сейчас экономическое и техническое обоснование проекта находится только в стадии разработки. Как только объявят конкурс на выбор подрядчика, «Мосметрострой» намерен сразу же подать заявку.

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Автор: Павел Никифоров
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