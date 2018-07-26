Систему ФСИН нужно менять — Матвиенко

Информация о пытках в ярославской колонии подсказывает, что система Федеральной службы исполнения наказаний нуждается в реформировании. Об этом в четверг заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Сенатор рассказала, что была потрясена случаем в колонии. По ее словам, этому чудовищному преступлению нет оправдания, и расследование должны быть самым серьезным, а наказание тем, кто нарушил права человека — самым жестким.

Матвиенко подчеркнула, что если такие случаи происходят, то это говорит, что сама система ФСИН нуждается в изменениях. Она не исключила, что сенаторы могут их инициировать.

Видеозапись, где сотрудники ФСИН жестоко избивают заключенного, на прошлой неделе была опубликована «Новой газетой». По данным издания, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. Позднее ФСИН подтвердила, что событие имело место. В отношении сотрудников службы возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все, кто попал на видео, установлены. От исполнения служебных обязанностей были отстранены 17 сотрудников колонии.