СК отказался заводить уголовное дело по факту смерти Ивана Грозного
Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в Следственный комитет о возбуждении уголовных дел по факту смерти царя Ивана IV, императора Петра III и царя Федора II.
Ответ СК на запрос парламентария опубликовал в четверг на своей странице в Twitter телеведущий Владимир Соловьев с весьма острым замечанием.
Ну вот , что у этого депутат в голове ? Ему больше делать нечего ? Какой-то троллинг СК. pic.twitter.com/PTlvXKqUFF— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 26, 2018