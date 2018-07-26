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13:25   26 Июля 2018
Россия

СК отказался заводить уголовное дело по факту смерти Ивана Грозного

СК отказался заводить уголовное дело по факту смерти Ивана Грозного

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в Следственный комитет о возбуждении уголовных дел по факту смерти царя Ивана IV, императора Петра III и царя Федора II.

Ответ СК на запрос парламентария опубликовал в четверг на своей странице в Twitter телеведущий Владимир Соловьев с весьма острым замечанием. 

 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #следственный комитет #общество #рашкин
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