СК отказался заводить уголовное дело по факту смерти Ивана Грозного

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в Следственный комитет о возбуждении уголовных дел по факту смерти царя Ивана IV, императора Петра III и царя Федора II.

Ответ СК на запрос парламентария опубликовал в четверг на своей странице в Twitter телеведущий Владимир Соловьев с весьма острым замечанием.