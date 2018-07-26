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13:45   26 Июля 2018
Россия

Визовые центры в России могут закрыть

Визовые центры в России могут закрыть

В России планируют ввести обязательную аккредитацию компаний, которые управляют визовыми центрами. Это может привести к их закрытию.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, на данный момент в стране есть шесть действующих компаний, которые управляют всеми визовыми сервисным центрами. Данные каждой из них есть в госреестре юрлиц, пишет «Интерфакс». 

Российские визовые центры могут закрыть

Для того, чтобы получить аккредитацию, компаниям необходимо иметь филиалы минимум в 20 субъектах России. Доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20 процентов. Также у заявителя должны быть специальные средства для обработки конфиденциальной информации, в частности, биометрических данных и минимум трехлетний опыт сбора данных для получения визы от имени дипмиссий.

Согласно этим критериям, ни один оператор визовых центров не может получить аккредитацию.

«Всем иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров», — добавила Тюрина.

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Автор: Виктория Разумовская
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