Российские визовые центры могут закрыть

В России планируют ввести обязательную аккредитацию компаний, которые управляют визовыми центрами. Это может привести к их закрытию.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, на данный момент в стране есть шесть действующих компаний, которые управляют всеми визовыми сервисным центрами. Данные каждой из них есть в госреестре юрлиц, пишет «Интерфакс».

Для того, чтобы получить аккредитацию, компаниям необходимо иметь филиалы минимум в 20 субъектах России. Доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20 процентов. Также у заявителя должны быть специальные средства для обработки конфиденциальной информации, в частности, биометрических данных и минимум трехлетний опыт сбора данных для получения визы от имени дипмиссий.

Согласно этим критериям, ни один оператор визовых центров не может получить аккредитацию.